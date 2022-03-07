Движение поездов на месте схода локомотива в ЕАО восстановилось в обоих направлениях

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Восстановительные работы завершены на месте схода локомотива грузового поезда в Еврейской автономной области, сообщает пресс-служба Дальневосточной железной дороги.

"На месте работал восстановительный поезд со станции Биробиджан. В 9:43 местного времени движение открыто в обоих направлениях", - говорится в сообщении.

Уточняется, что авария произошла в 2:56 по местному времени и не привела к задержке поездов, они пропускались по соседнему пути. Угрозы экологии нет.

Как сообщалось, на перегоне Аур-Икура двухпутного электрифицированного участка Волочаевка-1-Биробиджан произошел сход одной колесной пары локомотива грузового поезда. Контейнерный состав из 36 вагонов двигался по нечетному пути Транссибирской магистрали в западном направлении со стороны станции Хабаровск.