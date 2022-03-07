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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:40

Минцифры РФ опровергло планы по отключению России от интернета

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - В Минцифры РФ опровергают слухи о якобы имеющихся планах по отключению России от мирового интернета.

"На российские сайты непрерывно ведутся кибератаки из-за границы. Мы готовимся к разным сценариям, чтобы обеспечить доступность российских ресурсов. Отключать интернет изнутри не планируется", - заявили "Интерфаксу" в ведомстве в понедельник.

В пресс-службе ведомства сообщили, что Минцифры направило письмо в госорганы, в котором изложен набор рекомендаций по кибергигиене.

Эти рекомендации, как пояснили в ведомстве, помогут более эффективно организовать работу по защите ресурсов от вредоносного трафика, сохранить работу сервисов и контроль за доменными именами.

Минцифры

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