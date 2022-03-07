Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:04

РЖД отключит Wi-Fi на своей инфраструктуре из-за хакеров

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" отключает беспроводной интернет из-за хакеров.

"В связи с непрекращающимися DDoS-атаками которые наносятся по IT-инфраструктуре РЖД из-за рубежа, временно ограничено использование сети WI-FI в местах общественного доступа, включая объекты железнодорожной пассажирской инфраструктуры и поезда, курсирующие по сети российских железных дорог", - сообщила компания.

При необходимости подключения к сети интернет, РЖД просит пользоваться альтернативным доступом к нему, например, мобильным интернетом сотовых операторов.

РЖД

Новости

Единороссы призвали национализировать предприятия ушедших из РФ западных компаний

Единороссы призвали национализировать предприятия ушедших из РФ западных компаний

"Яндекс" покидают два члена совета директоров

"Яндекс" покидают два члена совета директоров

В Минобрнауки РФ пообещали не повышать стоимость обучения в вузах

В Минобрнауки РФ пообещали не повышать стоимость обучения в вузах

VK покидают пять членов совета директоров и CFO компании

VK покидают пять членов совета директоров и CFO компании

В перечень недружественных РФ стран внесены все страны ЕС, США, Япония, Южная Корея

Минцифры РФ опровергло планы по отключению России от интернета

Минцифры РФ опровергло планы по отключению России от интернета
Пандемия коронавируса

В России за сутки были госпитализированы 3 804 пациента с коронавирусом

В России за сутки были госпитализированы 3 804 пациента с коронавирусом

Netflix приостановил работу над новыми проектами в России

Netflix приостановил работу над новыми проектами в России

Spotify сообщил об отмене Premium-подписки в России

TikTok приостановил стриминг и размещение нового контента в России

TikTok приостановил стриминг и размещение нового контента в России
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код