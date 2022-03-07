РЖД отключит Wi-Fi на своей инфраструктуре из-за хакеров

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" отключает беспроводной интернет из-за хакеров.

"В связи с непрекращающимися DDoS-атаками которые наносятся по IT-инфраструктуре РЖД из-за рубежа, временно ограничено использование сети WI-FI в местах общественного доступа, включая объекты железнодорожной пассажирской инфраструктуры и поезда, курсирующие по сети российских железных дорог", - сообщила компания.

При необходимости подключения к сети интернет, РЖД просит пользоваться альтернативным доступом к нему, например, мобильным интернетом сотовых операторов.