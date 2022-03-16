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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:15

Сайты арбитражных судов России подверглись хакерской атаке

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Хакерской атаке подверглись сайты арбитражных судов России, сообщила "Интерфаксу" представитель Арбитражного суда Амурской области Елена Горлова.

"Взломаны заглавные страницы сайтов, на рабочий процесс суда это не повлияло. Картотека находится в рабочем состоянии. Такая ситуация во многих регионах, на Дальнем Востоке, насколько мне известно, не затронут сайт Камчатки", - заявила Горлова.

Недоступны сайты на Дальнем Востоке, Сибири, Урале и других регионах. При этом продолжают работать как минимум сайты Арбитражных судов Камчатского, Забайкальского краев, республик Бурятия и Хакасия, Иркутской области.

В свою очередь, пресс-секретарь Арбитражного суда Свердловской области сообщил, что сайт органа тоже был взломан. Кроме того, атаке подверглись и некоторые суды общей юрисдикции.

"Был взломан и Арбитражный суд Тюменской области, и Арбитражный суд Уральского округа", - добавил он.

Амурская область

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