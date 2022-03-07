"Яндекс" покидают два члена совета директоров

Эстер Дайсон на конференции SXSW Фото: Heather Kennedy/Getty Images

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Совет директоров "Яндекса" покидают два представителя - основательница Wellville Эстер Дайсон и профессор финансов Высшей школы бизнеса Стэнфордского университета Илья Стребулаев, говорится в сообщении компании.

Дайсон была независимым неисполнительным директором с 2006 года, Стребулаев - с 2018 года.

Позиции директоров на данный момент остаются вакантными, указывают в "Яндексе".

Таким образом, совет директоров компании состоит из 9 представителей: доктора филологических наук, академика РАН Александра Молдована, президента частной инвестиционной компании Firehouse Capital Inc Джона Бойнтона, сооснователя и CEO "Яндекса" Аркадия Воложа, управляющего директора группы "Яндекс" Тиграна Худавердяна, экс-руководителя администрации президента РФ Александра Волошина, сооснователя и генерального партнера Almaz Capital Partners Чарльза Райана, гендиректора "ВТБ Капитала" Алексея Яковицкого, гендиректора АНО "Россия - страна возможностей" Алексея Комиссарова, а также Роже Рийниа (ранее занимал посты в Apple и ряде нидерландских компаний).

Основной акционер "Яндекса" - Аркадий Волож, его семейному фонду принадлежит 8,6% капитала и 45,5% голосов компании. Среди институциональных инвесторов компании - Capital Group, Harding Loevner, Invesco и другие крупные фонды.