Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:04

"Яндекс" покидают два члена совета директоров

"Яндекс" покидают два члена совета директоров
Эстер Дайсон на конференции SXSW
Фото: Heather Kennedy/Getty Images

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Совет директоров "Яндекса" покидают два представителя - основательница Wellville Эстер Дайсон и профессор финансов Высшей школы бизнеса Стэнфордского университета Илья Стребулаев, говорится в сообщении компании.

Дайсон была независимым неисполнительным директором с 2006 года, Стребулаев - с 2018 года.

Позиции директоров на данный момент остаются вакантными, указывают в "Яндексе".

Таким образом, совет директоров компании состоит из 9 представителей: доктора филологических наук, академика РАН Александра Молдована, президента частной инвестиционной компании Firehouse Capital Inc Джона Бойнтона, сооснователя и CEO "Яндекса" Аркадия Воложа, управляющего директора группы "Яндекс" Тиграна Худавердяна, экс-руководителя администрации президента РФ Александра Волошина, сооснователя и генерального партнера Almaz Capital Partners Чарльза Райана, гендиректора "ВТБ Капитала" Алексея Яковицкого, гендиректора АНО "Россия - страна возможностей" Алексея Комиссарова, а также Роже Рийниа (ранее занимал посты в Apple и ряде нидерландских компаний).

Основной акционер "Яндекса" - Аркадий Волож, его семейному фонду принадлежит 8,6% капитала и 45,5% голосов компании. Среди институциональных инвесторов компании - Capital Group, Harding Loevner, Invesco и другие крупные фонды.

Яндекс

Новости по теме

Новости

Единороссы призвали национализировать предприятия ушедших из РФ западных компаний

Единороссы призвали национализировать предприятия ушедших из РФ западных компаний

В Минобрнауки РФ пообещали не повышать стоимость обучения в вузах

В Минобрнауки РФ пообещали не повышать стоимость обучения в вузах

VK покидают пять членов совета директоров и CFO компании

VK покидают пять членов совета директоров и CFO компании

В перечень недружественных РФ стран внесены все страны ЕС, США, Япония, Южная Корея

Минцифры РФ опровергло планы по отключению России от интернета

Минцифры РФ опровергло планы по отключению России от интернета
Пандемия коронавируса

В России за сутки были госпитализированы 3 804 пациента с коронавирусом

В России за сутки были госпитализированы 3 804 пациента с коронавирусом

Netflix приостановил работу над новыми проектами в России

Netflix приостановил работу над новыми проектами в России

Spotify сообщил об отмене Premium-подписки в России

TikTok приостановил стриминг и размещение нового контента в России

TikTok приостановил стриминг и размещение нового контента в России
Военная операция на Украине

Путин присвоил звание Героя России посмертно командиру разведбатальона сил ДНР Жоге

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код