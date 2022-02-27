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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:33

Менеджмент "Яндекса" обсудит падение доходов сотрудников

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Менеджмент "Яндекса" в понедельник обсудит проблему падения доходов сотрудников компании на фоне ситуации вокруг Украины, говорится в письме исполнительного директора группы Тиграна Худавердяна, которое имеется в распоряжении "Интерфакса".

"В этот понедельник проведем Хурал (собрание сотрудников компании - ИФ), в том числе поговорим о том, как собираемся решать проблему падения дохода сотрудников", - написал он.

Помимо этого, менеджмент "Яндекса" в этот период разрешил сотрудникам работать удаленно.

"Говорите и поддерживайте друг друга. Личное общение с друзьями, семьей и близкими - лучше всего. Не закрывайтесь и не пытайтесь все переживать самостоятельно", - добавил он.

Хроника 24 – 27 февраля 2022 годаВоенная операция на Украине
Яндекс Украина Тигран Худавердян

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