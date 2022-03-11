МИД РФ назвал целью антироссийских санкций нанесение ущерба обороноспособности страны

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Санкционная политика западных государств в отношении России преследует цель "удушить народ" и нанести ущерб российской обороноспособности, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин в интервью, опубликованном в пятницу в газете "Известия".

"Самое главное, что за этой словесной казуистикой стоит абсолютно четкая цель - удушение страны, причем не только ее элиты и отдельных личностей, вносимых в (санкционные - ИФ) списки, а удушение народа", - сказал Панкин, отвечая на вопрос издания, какую конечную цель преследуют санкции Запада в отношении России.

По его мнению, западные державы стремятся минимизировать участие РФ в мировой экономике и нанести ущерб российской обороноспособности.

"Какие цели у этой задачи? Ну, конечно, минимизировать наше участие в мировой экономике, нанести существенный ущерб нашей обороноспособности за счет экономических факторов. И ударить по населению, а уж с какой целью - вызвать его протестные настроения или иные действия... Тут же все всегда было понятно, для чего Россию зажимают и вытесняют, делают жизнь невыносимой", - отметил замглавы МИД РФ в беседе с газетой.

Россия является серьезным участником мирохозяйственных связей, поэтому введенные против нее санкции повлияют на глобальную экономику, добавил Панкин.

"Глобальная экономика, которая уже имела шоковые последствия от пандемии, сейчас переживет огромный шок. Конечно, будут пересмотрены цифры экономического роста, торговых оборотов, цифры дефицита поставок. Россия - серьезный участник мирохозяйственных связей, поэтому просто так это (санкции Запада в отношении РФ - ИФ) незамеченным не пройдет", - подчеркнул Панкин, отвечая на вопрос, как он оценивает влияние антироссийских санкций на мировую экономику.

По его мнению, "будут последствия для всех, потому что мы не можем по росчерку пера, по закону одной из стран или группы стран взять и выпасть или быть отгороженными неким железным занавесом или каменной стеной от всего мира".

"Понятно, что у нас сохраняются связи и мы востребованы. Многие могут говорить, что роль России незначительна, ничтожна. Где-то это несколько процентов, где-то полтора десятка процентов, а где-то 30-40% или 50%. Вот вам диапазон того, как по различным товарам и услугам это повлияет на мировую экономику, европейскую прежде всего, ну и в широком смысле на глобальную экономику", - пояснил замглавы МИД РФ.

Он отметил, что в результате антироссийских санкций "будут прерываться логистические, сбытовые, производственные цепочки", при этом "шоковые цены на товары, которые по ряду позиций в несколько раз возрастают, уже видны по миру".

"Выдержит ли Россия? Да, мы выдержим, будет тяжело, придется изменить образ жизни, какие-то бытовые привычки. Выдержит ли мировая экономика и население стран такой гнет в силу политических мер в отношении нас? Мне трудно прогнозировать, потому что мы знаем, что публика в западных странах более чувствительна к одному, двум, трем процентам ухудшения условий жизни, чем мы, прошедшие через многое", - сказал Панкин.

По мнению Панкина, западные санкции ударят по союзникам России в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но Москва рассчитывает на солидарность евразийских партнеров.

"Конечно, санкции против России не просто рикошетом, а, наверное, кувалдой ударяют и по нашим союзникам, ближайшим экономическим и торговым партнерам на евразийском пространстве. И тема санкций и их купирования присутствовала в нашей евразийской повестке уже долгое время", - заявил он.

По словам дипломата, Россия и ее евразийские партнеры "очень крепко завязаны друг на друга".

"У нас целый перечень стратегических направлений сотрудничества, касающихся всех основных сфер экономической жизни - энергобезопасности, продовольственной безопасности, мер в сфере цифровизации и транспортной связуемости. То есть мы очень увязаны друг с другом, но не насильно друг друга увязываем - это экономическая целесообразность", - подчеркнул замглавы МИД РФ.

Он отметил, что "разворот к Евразии был неминуем", при этом под Евразией Москва подразумевает не только членов Евразийского экономического союза, "но и более широкое пространство вокруг нас - АТР (Азиатско-Тихоокеанский регион - ИФ)".

"Рассчитываем на солидарность наших евразийских партнеров, рассчитываем, что в эти тяжелые времена мы сможем выстоять. Есть целая масса инструментов, которые, как мы предупреждали, надо вводить, и они использовались - расчеты в нацвалютах, возможности привлечения наших региональных банков развития для финансирования", - уточнил Панкин.

"Конечно, важно понимать, что наших евразийских партнеров будут всячески от нас оттирать - это не скрывается, это происходит в курсе на тотальную изоляцию России. Но мы рассчитываем, что взаимоувязанность наших интересов и неминуемость того, что мы должны развиваться вместе, возобладают в настроениях", - резюмировал замглавы МИД РФ.