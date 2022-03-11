В Кирове отклонили иск правообладателя "Свинки Пеппы" к российскому ИП из-за санкций

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Кировской области не удовлетворил иск компании Entertainment One UK Limited (Энтертеймент Уан ЮКей Лимитед), обладающей исключительными правами на товарный знак "Свинка Пеппа", о компенсации за использование образов персонажей одноименного мультфильма кировским предпринимателем.

Соответствующее решение, которое было принято 2 марта 2022 года, опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Как следует из текста решения, Энтертеймент Уан ЮКей Лимитед обратилась в Арбитражный суд Кировской области с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю о взыскании компенсации в общей сложности более 40 тыс. рублей.

Исковые требования мотивированы тем, что "ответчик нарушил исключительные права истца на товарные знаки 1212958, 1224441 и на произведения изобразительного искусства – рисунки Свинка Пеппа, Папа Свин".

Как именно предприниматель использовал образы персонажей, не уточняется.

Исковое заявление было принято к рассмотрению 16 ноября прошлого года, а 14 января суд перешел к рассмотрению дела. Истец в суд не явился.

Суд в своем решении отметил, что в конце февраля - начале марта 2022 года "странами Запада, в том числе Великобританией, приняты ограничительные (политические и экономические) меры", введенные против РФ, и счел эти обстоятельства имеющими "преюдициальное значение для настоящего спора".

Вынося решение, суд посчитал заявленные исковые требования злоупотреблением правом.

"С учетом введения ограничительных мер в отношении Российской Федерации и статуса истца (местом нахождения истца является Великобритания), суд расценивает действия истца как злоупотребление правом, что является самостоятельным основанием для отказа в иске", - говорится в тексте решения.

Согласно пункту 1 статьи 10 ГК РФ, не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

"Свинка Пеппа" – британский мультсериал, Среди главных героев – Свинка Пеппа, ее младший брат Джордж, мама Свинка и папа Свин.