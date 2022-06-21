Суд отменил решение первой инстанции по иску о нарушении прав на "Свинку Пеппу"

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Второй арбитражный апелляционный суд отменил решение первой инстанции по иску британской Entertainment One UK Ltd. о нарушении исключительных прав на изображения мультипликационных героев свинки Пеппы и папы Свина, мотивированное, по сути, тем, что обращение в российский суд резидента недружественной страны - это злоупотребление правом, которое влечет отказ в удовлетворении любых требований.

"Отменить решение суда полностью и принять по делу новый судебный акт", - говорится в карточке арбитражного дела. "Иск удовлетворен частично", - уточнил в разговоре с "Интерфаксом" Роман Лукьянов, управляющий партнер Semenov&Pevzner (представитель истца). Мотивированное постановление будет опубликовано позднее.

Спорное решение судья Арбитражного суда Кировской области Андрей Славинский вынес 2 марта 2022 года, отклонив иск Entertainment One UK о взыскании с индивидуального предпринимателя Ивана Кожевникова компенсации в размере 20 тыс. рублей за нарушение исключительных прав на произведения изобразительного искусства - изображения свинки Пеппы и папы Свина. В чем именно состояло нарушение, допущенное судьей Славинским, в опубликованных документах Второго арбитражного апелляционного суда не говорится.

Отправным пунктом в мотивировке решения судьи Славинского были иностранные санкции в отношении РФ, введенные после начала военной операции на Украине. "В конце февраля-начале марта 2022 года странами Запада, в том числе Великобританией, приняты ограничительные (политические и экономические) меры, введенные против Российской Федерации, юридических и физических лиц, а также высших должностных лиц Российской Федерации", - говорилось в решении. Затем упоминался указ президента РФ Владимира Путина №79 "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций" и статья 10 Гражданского кодекса РФ, запрещающая злоупотребление правом. Затем следовал вывод: "С учетом введения ограничительных мер в отношении Российской Федерации и статуса истца (местом нахождения которого является Великобритания) суд расценивает действия истца как злоупотребление правом, что является самостоятельным основанием для отказа в иске. Суд не находит оснований для удовлетворения исковых требований".

"Это решение вынесено на основании указа президента и статьи 10 ГК РФ без какой-либо мотивировки и обоснования сути спора", - говорила "Интерфаксу" адвокат, руководитель практики адвокатского бюро КИАП Анжелика Решетникова.

Тем не менее подход судьи Славинского многие ответчики по аналогичным делам попытались использовать как новое обстоятельство для пересмотра решений о взысканиях в пользу иностранных правообладателей. Согласно данным аналитической системы "СКАН-Интерфакс", это произошло как минимум в трех десятках споров.

Но российская судебная система такой подход не восприняла, по крайней мере пока. "Интерфаксу" не удалось обнаружить ни одного судебного постановления, которое было бы принято в пользу российского нарушителя с аналогичной аргументацией, тогда как отказов было множество. К настоящему моменту высказаться успела и третья инстанция в подобных делах - Суд по интеллектуальным правам. Он отклонил кассационную жалобу ИП Лилии Николаевой из подмосковной Балашихи, с которой взыскали в пользу британской 3D Sparrow Group Ltd. 20 тыс. руб. за незаконное использование изображения главного персонажа мультфильма "Буба".

"Единственный довод кассационной жалобы, сводящийся к признанию действий истца (британской компании) по защите исключительных прав на товарный знак и произведение изобразительного искусства злоупотреблением правом по смыслу статьи 10 ГК РФ в связи с вхождением Великобритании в перечень иностранных государств, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, отклоняется судом кассационной инстанции, поскольку само по себе указанное обстоятельство не может нивелировать установленное судами нарушение прав истца действиями ответчика. Нарушение исключительных прав истца влечет за собой предусмотренные российским законодательством правовые последствия, в числе которых присутствует выплата компенсации правообладателю. При этом какие-либо специальные меры реторсии (ответные меры государства, подпавшего под санкции или другие рестрикции - ИФ), применимые в рассматриваемом случае, не вводились", - говорится в постановлении СИП.

Споры иностранных правообладателей с отечественными компаниями и гражданами - чрезвычайно распространенная категория в силу масштаба пиратства в России. В 2021 году арбитражные суды в РФ рассмотрели 25,21 тыс. дел об охране интеллектуальной собственности с заявленной суммой требований в 107,29 млрд руб., свидетельствует статистика Судебного департамента при Верховном суде РФ.

Представители правообладателей обычно идут в суды с фактически бесспорными доказательствами, например, с приобретенной вещью, на которой защищенное законом изображение использовалось без разрешения, и видеозаписью ее покупки. В результате требования в подавляющем большинстве признавались правомерными. В 2021 году их доля составила 95%.