Президент Финляндии призвал к прекращению огня на Украине

Он также сообщил Путину о готовности Зеленского к прямым переговорам

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Президент Финляндии Саули Ниинистё в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным призвал к прекращению огня на Украине, а также поднял тему безопасности украинских ядерных объектов, сообщила канцелярия президента.

"Президент Ниинистё подчеркнул необходимость достичь немедленного прекращения огня и обеспечить безопасную эвакуацию гражданских лиц через гуманитарные коридоры", - говорится в пресс-релизе.

Также он поднял тему "безопасности ядерных объектов на Украине".

Еще Ниинистё сказал Путину о том, что ранее разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским, и тот выразил готовность провести прямые переговоры с российским лидером.

"Путин подробно разъяснил причины проведения российской специальной военной операции по защите Донбасса, ее цели и задачи, а также информировал о ходе ведущихся переговоров с украинскими представителями", - сообщила об этой беседе пресс-служба Кремля.

Там добавили, что президенты "уделили особое внимание гуманитарным вопросам и принимаемым мерам по обеспечению безопасности гражданского населения и организации гуманитарных коридоров для эвакуации из зоны боестолкновений мирных жителей".

"Условлено оставаться в контакте по украинской проблематике и российско-финляндской повестке дня", - добавили в пресс-службе администрации Путина.