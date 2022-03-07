Израиль проинформировал США о состоявшихся переговорах Беннета с Путиным и Зеленским

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Власти Израиля проинформировали администрацию президента США Джо Байдена о недавно состоявшихся переговорах премьер-министра Израиля Нафтали Беннета с президентами России Владимиром Путиным и Украины Владимиром Зеленским, сообщает Axios.

Советник Беннета по национальной безопасности Эяль Хулата разговаривал по телефону в субботу и в воскресенье с американским коллегой Джейком Салливаном, чтобы проинформировать о состоявшихся переговорах, сообщили израильские официальные лица порталу.

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид встретится в понедельник в Латвии с государственным секретарем Энтони Блинкеном.

По данным чиновников Израиля, причиной встречи является координация позиций с США в отношении украинского кризиса.

Накануне пресс-служба Кремля сообщила, что 5 марта по взаимной договоренности состоялся краткий рабочий визит в Москву Беннета. "Президент Российской Федерации Владимир Путин провел с Нафтали Беннетом переговоры, в ходе которых обсуждались различные аспекты ситуации на Украине в контексте специальной военной операции России по защите Донбасса", - говорилось в сообщении.

Из Москвы Беннет направился в Берлин, где встретился с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. По данным издания "Едиот ахронот", в ходе поездки Беннет провел телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Беннет отправился в поездку, о которой предварительно не сообщали СМИ, в субботу утром. Его сопровождали советник по национальной безопасности Эяль Хулата, советник по вопросам внешней политики Шимрит Меир, пресс-секретарь Матан Сиди, а также министр по делам строительства Зеэв Элькин, который выступил в качестве переводчика на переговорах в Москве.

Сам визит израильского премьера в Россию начали планировать после среды минувшей недели, когда Беннет и Путин провели разговор по телефону. Как пишет Times of Israel со ссылкой на информированный дипломатический источник, поездка координировалась с США, Германией, Францией.

В воскресенье утром Беннет вернулся в Израиль.