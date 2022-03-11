Гендиректор "ВТБ Лизинга" Дмитрий Ивантер уйдет из компании

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Дмитрий Ивантер с 11 марта покидает пост генерального директора "ВТБ Лизинг", говорится в обращении для сотрудников компании, с которым ознакомился "Интерфакс".

Ивантер возглавлял компанию с 2018 года. По решению совета директоров с 12 марта генеральным директором "ВТБ Лизинга" назначен Сергей Клюшников, занимающий пост финансового директора компании.

Клюшников присоединился к команде "ВТБ Лизинга" в 2018 году. В зону его ответственности входил спектр вопросов управления финансами компании: операционное управление, финансовое планирование, моделирование, аналитика финансовых данных, выявление и использование ресурсов повышения эффективности финансово-хозяйственной деятельности, автоматизация бизнес-процессов.

"В новой роли Сергей сосредоточится на вопросах аналитики и финансового управления с учётом текущей рыночной ситуации", - говорится в обращении компании.

В пресс-службе ВТБ "Интерфаксу" подтвердили, что Ивантер покидает пост генерального директора "ВТБ Лизинга".

"ВТБ Лизинг" основан в 2002 году, является одной из крупнейших универсальных лизинговых компаний в России. В конце февраля "ВТБ Лизинг" как дочерняя структура ВТБ попал в санкционный список Минфина США.