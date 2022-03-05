Французский независимый директор ушел из набсовета ВТБ

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Ветеран наблюдательного совета ВТБ, независимый директор Ив Тибо де Сильги покинул его состав.

"Мы подтверждаем, что получили заявление от Ив Тибо де Сильги о выходе из состава наблюдательного совета банка ВТБ", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе банка.

Де Сильги, опытный французский дипломат и бизнесмен, впервые в набсовет ВТБ вошел в 2007 году, в 2013 году вернулся в его состав и оставался в нем до сих пор. Параллельно он входит в органы управления ряда зарубежных организаций, в частности, является членом совета директоров Louis Vuitton Moet Hennessy.

24 февраля ВТБ попал под блокирующие санкции Минфина США.