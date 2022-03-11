Эксперты предупредили рекламодателей Facebook и Instagram об опасности

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Если суд признает компанию Meta экстремистской организацией, рекламодателям на площадках Facebook и Instagram в России может грозить уголовная ответственность; вопрос ответственности для обычных пользователей остается открытым, но само использование сайта не считается незаконным, считают эксперты.

По словам управляющего партнера юридической фирмы DRC Саркиса Дарбиняна, признание организации экстремистской и внесение ее материалов в перечень экстремистских - это разные сущности.

"Первое требует решения Верховного суда по заявлению Генпрокуратуры, второе делает Минюст по решению районных судов", - сказал он "Интерфаксу".

Как считает эксперт, риски начнутся именно тогда, когда материалы компании будут признаны экстремистскими.

"Само использование сайта через веб-браузер не является незаконным. Но нужно исходить из того, что будет в перечне экстремистской информации, которую ведет Минюст. Можно представить, что хранение мобильного приложения на смартфоне будет трактоваться как хранение экстремистских материалов ", - предположил юрист.

"Точно будет запрещено использование логотипов и символики, а также финансирование. Причем если рекламодатели размещают рекламу в Facebook и платят за эти инструменты компании, то это может быть расценено как финансирование экстремистской организации. Хотя таргетинг в соцсети уже отключен", - добавил эксперт.

По словам Дарбиняна, решение, в случае принятия, вступит в силу где-то через пару месяцев, так как у компании есть месяц для апелляции и прочих судебных процедур.

Основатель информационно-аналитической компании по предупреждению и расследованию преступлений "Интернет-розыск" Игорь Бедеров считает, что к уголовной ответственности могут привлекаться пользователи, которые монетизируют свое присутствие в Instagram и Facebook.

"В рамках действующего законодательства, насколько я помню его последнюю редакцию, признание организации экстремистской автоматически означает риск привлечения к уголовной ответственности тех лиц, которые, так или иначе, финансируют его деятельность. Соответственно, любое размещение рекламы на Meta организации, которые платят, пользователи, которые платят, они все окажутся под риском привлечения к ответственности. Надеюсь, что вина каждого будет все же определяться, не сразу будет выноситься вердикт, потому что люди этого сразу не поймут, это бизнес", - сказал Бедеров.

Обычные пользователи, по его словам, вряд ли будут привлекаться к ответственности, даже если они заходят в свои аккаунты через VPN.

"Я полагаю, что ничего не будет. Вы не финансируете, сложно сказать, что вы активно участвуете в деятельности... Активное участие в деятельности экстремистской организации предполагает совершение каких-то запрещенных экстремистских действий. Вы их не совершали", - отметил эксперт.

Под запрещенными экстремистскими действиями, уточнил он, подразумеваются призывы, совершение акций, сбор людей, средств, подготовка терактов, совершенные при помощи соцсети.

По мнению руководителя международной правозащитной группы "Агора" Павла Чикова, вопрос об уголовной ответственности простых пользователей остается открытым, однако сейчас удалять аккаунты нет необходимости.

"Требование удалять аккаунты и прекращать пользоваться прямо не прописано, но даже приложения могут быть сочтены экстремистскими материалами, а их использование может быть квалифицировано как участие в деятельности", - написал Чиков в своем Telegram-канале.

По мнению юриста, речь также может идти о запрете логотипов Facebook, FB Messenger, Instagram и WhatsApp, обязательной маркировке при упоминании в СМИ, запрете любых денежных транзакций в адрес компаний, подконтрольных Meta, а также требовании об удалении приложений из магазинов Apple и Google.