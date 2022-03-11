Роскомнадзор заблокирует Instagram в РФ

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Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Роскомнадзор заявил, что ограничит доступ к соцсети Instagram (принадлежит компании Meta Platforms, Inc.) по требованию Генпрокуратуры.

Ведомство объяснило, что в этой сети распространяются публикации с призывами совершать насильственные действия в отношении граждан Российской Федерации, в том числе военнослужащих.

Российские ведомства напоминают, что 11 марта пресс-секретарь Meta Энди Стоун сообщил, что компания временно отменяет для пользователей Facebook и Instagram в ряде стран запрет на призывы к насилию в отношении российских военных.

После этого Генпрокуратура России попросила РКН ограничить доступ к Instagram. Facebook в стране блокируется с 4 марта за применение цензуры к российским СМИ.

Генпрокуратура также попросила суд признать Meta Platforms Inc. экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России. В отношении сотрудников компании СК возбудил уголовное дело о призывах к экстремизму и содействии терроризму.