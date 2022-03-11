YouTube заблокирует каналы российских госСМИ

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Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Видеохостинг YouTube сообщил, что заблокирует по всему миру каналы российских СМИ, финансируемых государством, и закроет уже все способы монетизации контента для России.

"Это решение вступает в силу немедленно, ожидаем, что нашим системам потребуется время", - предупредила компания.

В сервисе добавили, что с момента объявления о блокировке каналов российских государственных СМИ в Европе в начале марта команда YouTube заблокировала более 1 тысячи каналов и свыше 15 тысяч видеороликов за разжигание вражды и нарушение правил сервиса относительно распространения дезинформации, сцен насилия и так далее.

10 марта видеохостинг полностью приостановил все функции монетизации на своей платформе для российских пользователей, включая подписку Premium, Music Premium, спонсорство, суперчат, суперстикеры и "мерч". "Это означает, что авторы YouTube временно перестанут получать доход от этих функций в России. Эти изменения не распространяются на зрителей, находящихся вне России", - объяснила компания.

YouTube заявлял 2 марта, что начнет блокировать государственные СМИ на территории Европы. Аналогичные меры на территории ЕС ввела и Meta. Twitter предупреждал, что будет маркировать публикации российских госСМИ и понижать их в выдаче.