В Meta заявили, что не потерпят дискриминацию по отношению к россиянам

Фото: Chesnot/Getty Images

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Компания Meta не потерпит любой формы дискриминации, русофобии или призывов к насилию по отношению к россиянам, новая политика модерации в Facebook и Instagram является временной и будет применяться только на территории Украины, заявил вице-президент Ник Клегг.

"Чтобы внести ясность: мы собираемся применять эту политику только в самой Украине. У нас нет никаких разногласий с народом России. Не предполагается никакого изменения в нашей политике относительно языка ненависти в отношении россиян. Мы не потерпим русофобию или других видов дискриминации, домогательств или насилия в отношении к россиянам", - говорится в его заявлении в твиттере.

Он отметил, что новая политика - это временное решение, принятое в исключительных обстоятельствах. Клегг подчеркнул, что политика компании в данном случае направлена на защиту свободы слова человека в виде выражения самозащиты.

Ранее Meta приняла решение временно разрешить пользователям в некоторых странах насильственные высказывания в отношении российских военнослужащих на своих платформах Facebook и Instagram. Там заверили, что не допустят призывов к насилию в отношении простых россиян.

После этого Генпрокуратура попросила суд признать Meta экстремистской организацией, а СКР возбудил против сотрудников компании дело об экстремизме.

В пятницу Роскомнадзор согласился заблокировать Instagram по требованию Генпрокуратуры. Ведомство дало российским пользователям соцсети срок до 00:00 14 марта, чтобы скачать свои фото, видео, контакты и уведомления.

Facebook, которого также затронули временные правила Meta, Роскомнадзор уже заблокировал в начале марта, одновременно с Twitter.

Мессенджер WhatsApp, который также принадлежит Meta, по данным источника "Интерфакса", заблокирован в России не будет.