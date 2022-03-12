Турбизнес попросил правительство РФ отменить НДС для туроператоров

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Турбизнес просит правительство РФ и Госдуму поддержать идею отмены НДС для туроператоров, сообщил в субботу руководитель комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по внутреннему туризму, генеральный директор национального туроператора "Алеан" Илья Уманский.

"Важно обратить внимание на инициативу, которую мы просим поддержать правительство и Госдуму после обнуления НДС для отелей. Сейчас было бы своевременно поднять вопрос об отмене НДС для туроператоров, потому что они оказались в совсем невыгодном положении относительно всех других участников рынка. Туроператоры при формировании турпродукта облагаются оборотным НДС в размере 20%, и у них отсутствуют любые возможности компенсировать этот налог от поставщиков, которые работают либо по упрощенной схеме, либо платят льготный НДС", - сказал он во время пресс-конференции на туристической выставке "Интурмаркет".

Как отметил Уманский, также для внутреннего туризма остро стоит вопрос развития и строительства инфраструктуры, в частности новых объектов размещения, и очень важно не останавливать эту работу, несмотря на возникшие трудности.

"Дорожают стройматериалы, растут расходы, поэтому необходимо увеличить финансирование инвестпроектов в рамках нацпроекта по туризму, - добавил он. - Стоит подумать об отмене таможенных пошлин для ввоза импортных материалов".

Ранее на этой неделе пресс-служба вице-премьера Дмитрия Чернышенко сообщила, что правительство поддержало введение нулевой ставки НДС для компаний, которые инвестируют в создание туристических объектов.