Правительство утвердило меры по поддержке туроператоров

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Правительство своим постановлением утвердило пакет мер по поддержке туроператоров в 2022 году, в том числе введение единого минимального размера финансовых гарантий для компаний с любым оборотом. Постановление № 353 от 12 марта опубликовано на официальном портале правовой информации.

Оно вводит единый размер фингарантии для туроператоров в сфере выездного туризма в размере 10 млн рублей вне зависимости от оборотов компании.

"Установить, что до 31 октября 2023 года минимальный размер финансового обеспечения ответственности туроператора, установленный абзацем 4 части 1 статьи 17 ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации", на новый срок применяется в отношении всех туроператоров, осуществляющих деятельность в сфере выездного туризма", - говорится в документе.

Также постановление продлевает до 31 октября 2022 года финансовое обеспечение, истекающее после вступления документа в силу. Льготы на финансовое обеспечение будут действовать до 31 октября 2023 года.

"Введение минимального размера фингарантий очень важно потому, что застраховаться на 50 млн сейчас практически невозможно. Кроме того, есть крупные туроператоры, у которых прошлый год был относительно успешным благодаря открытым массовым направлениям, и они должны повысить размер фингарантии. Но в этом году достраховаться из-за сложившейся ситуации не получается. Важно отметить, что минимальная планка в 10 млн установлена и для новых туроператоров, которые только выходят на рынок выездного туризма", - объяснили агентству в Ассоциации туроператоров России.

Там напомнили, что ранее страховка в размере 10 млн рублей была доступна только компаниям с оборотом не более 40 млн рублей, то есть которые отправили за рубеж не более 10 тысяч туристов.

Также постановление освобождает туроператоров от взносов в персональный и резервный фонды "Турпомощи". Правда, компании будут продолжать платить взносы на содержание организации. "У некоторых крупных компаний это внушительные суммы. Впрочем, согласно закону об основах туристической деятельности, эти взносы могут быть уменьшены на общем собрании организации", - добавили в АТОР.