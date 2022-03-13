Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:16

Более 7 тыс. беженцев из ДНР и ЛНР прибыли в Ростовскую область за сутки

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Границу с РФ в Ростовской области за сутки пересекли более 7 тыс. человек, сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по области в воскресенье.

"За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в области, границу пересекли свыше 7 тыс. граждан", - говорится в сообщении.

За предыдущие сутки границу пересекли более 8,8 тыс. человек.

С 18 февраля власти ДНР и ЛНР организовали эвакуацию женщин, детей и пожилых граждан в Россию. Беженцев принимает Ростовская область, частично перенаправляя их в другие регионы РФ.

Украина Россия ДНР ЛНР

Новости

PayPal попросила российских пользователей вывести деньги со своих счетов до 18 марта

PayPal попросила российских пользователей вывести деньги со своих счетов до 18 марта

Военные Украины обстреляли гражданское грузовое судно из России в акватории Азовского моря

Суд в Москве арестовал основателя ChronoPay Павла Врублевского

Что произошло за день: суббота, 12 марта

Фондовый рынок "Мосбиржи" с 14 по 18 марта останется закрытым третью неделю подряд

Фондовый рынок "Мосбиржи" с 14 по 18 марта останется закрытым третью неделю подряд
Военная операция на Украине

На территории России распределят более 95 тыс. беженцев с Донбасса и Украины

Российские ударные корабли провели учение на Балтике с отработкой ракетных пусков

Российские ударные корабли провели учение на Балтике с отработкой ракетных пусков

Sony Pictures приостановит деятельность в России

Sony Pictures приостановит деятельность в России

В "Мегафоне" заявили, что его отключение от LINX не скажется на абонентах

Пандемия коронавируса

В России за сутки с коронавирусом госпитализированы свыше 6 тыс. человек

В России за сутки с коронавирусом госпитализированы свыше 6 тыс. человек
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код