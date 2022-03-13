Более 7 тыс. беженцев из ДНР и ЛНР прибыли в Ростовскую область за сутки

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Границу с РФ в Ростовской области за сутки пересекли более 7 тыс. человек, сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по области в воскресенье.

"За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в области, границу пересекли свыше 7 тыс. граждан", - говорится в сообщении.

За предыдущие сутки границу пересекли более 8,8 тыс. человек.

С 18 февраля власти ДНР и ЛНР организовали эвакуацию женщин, детей и пожилых граждан в Россию. Беженцев принимает Ростовская область, частично перенаправляя их в другие регионы РФ.