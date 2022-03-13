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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:08

Минобороны РФ заявило о контроле над украинским городом Попасная

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Силы ЛНР взяли под контроль город Попасная, сообщили в Минобороны России в воскресенье.

"Группировка войск Луганской народной республики, продолжая наступательные действия, освободила от националистов город Попасная", - сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Попасная - город и административный центр Луганской области Украины с населением более 20 тыс. человек.

Утром в воскресенье Конашенков заявлял, что силы ЛНР закрепились на севере города Попасная.

"Вооруженные силы РФ в ходе наступательных действий установили полный контроль над населенными пунктами Павловка, Никольское, Благодатное, Водяновка и Владимировка. Продвижение за день составило до 9 километров", - сказал он на брифинге вечером.

Хроника 24 февраля – 13 марта 2022 годаВоенная операция на Украине
Попасная ЛНР Минобороны РФ

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