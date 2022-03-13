Российский морской регистр судоходства оспорит решение по исключению из МАКО

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Российский морской регистр судоходства (РМРС) продолжает оказывать услуги и выполнять обязательства перед клиентами, Международной ассоциацией классификационных обществ (МАКО, International Association of Classification Societies, IACS) принято незаконное решение об исключении РМРС из ассоциации, сообщил РМРС.

"10 марта 2022 года председателем совета МАКО в нарушение всех процедур и устава МАКО был поставлен вопрос о немедленном исключении Российского морского регистра судоходства из Ассоциации со ссылкой на санкции, введенные Великобританией против Российской Федерации в связи с ситуацией в Украине. И уже 11 марта 2022 года три четверти членов МАКО тайным голосованием приняли это решение, не взирая на протест Регистра и возражения некоторых членов Ассоциации", - говорится в сообщении на сайте Российский морской регистр судоходства регистра.

"Регистр выполняет все обязательства перед клиентами и продолжает оказывать услуги, направленные на повышение стандартов безопасности человеческой жизни на море, безопасного плавания судов, надежной перевозки грузов на море и внутренних водных путях, а также на предотвращение загрязнения окружающей среды", - сообщает РМРС.

"Российский морской регистр судоходства готовит апелляцию в связи с вышеуказанным противоправным решением", - заявили в регистре.

"Несмотря на принятое решение, совет МАКО констатирует отсутствие каких-либо сомнений в качестве услуг РС по содействию обеспечению безопасности мореплавания. Однозначно признается, что Регистр является компетентным классификационным обществом и подтверждается, что исключение из членов МАКО не повлияет на безопасность мореплавания всех судов в классе РС", - отмечает регистр.

Классификационное общество Российский морской регистр судоходства было создано в 1913 году. С 1969 года РМРС является членом Международной Ассоциации Классификационных Обществ (МАКО). РС признан морскими администрациями 68 государств флага, имеет порядка 50 офисов по всему миру.

Евросоюз в марте ограничил экспорт в РФ технологий, связанных с морской навигацией и радиокоммуникационными технологиями. Тогда же ЕС включил Российский морской регистр судоходства в список государственных организаций, на которые распространяются финансовые ограничения.

Членами Международной ассоциации МАКО являются крупнейшие в мире классификационные сообщества: American Bureau of Shipping (США), французская Bureau Veritas, Lloyd's Register (Великобритания), китайское классификационное общество (China Classification Society), японская ClassNK, датская Det Norske Veritas (DNV) и другие.