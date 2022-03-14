Bloomberg сообщил, что под новые санкции ЕС не попали российская желруда и титан

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Железная руда, слябы и стальная заготовка не вошли в новый санкционный пакет Евросоюза, сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа, публикация которого ожидается 14 марта утром.

Также под санкции не попадут поставки поставки титана, алюминия, меди, никеля, палладия.

"В то время как под санкции подпал стальной готовый прокат, не вошли в этот список слябы и стальная заготовка. Многие европейские сталепроизводители зависят от российского экспорта и им бы пришлось заменять их в случае запрета поставок", - отмечает агентство.

Тем не менее, новые меры приведут к дальнейшему напряжению на европейском стальном рынке, на котором уже сказываются ограничения поставок металла с Украины.

14 марта было объявлено, что Комитет постоянных представителей стран ЕС в Брюсселе (COREPER) согласовал очередной пакет санкций против России - граждан и юридических лиц, а также нескольких секторов российской экономики - в связи с событиями на Украине.

11 марта Еврокомиссия предупредила, что новый пакет санкций включит запрет импорта ключевой продукции российской сталелитейной отрасли.

Россия производит 76 млн тонн стали, что составляет около 4% мирового предложения металла. Согласно обзору "Атона", в российском горно-металлургическом секторе продажи на внутреннем рынке (включая СНГ) обеспечивают примерно 45% выручки, доля Европы составляет 25%, Америки - 15%. У "Новолипецкого металлургического комбината", согласно оценкам аналитиков, около 18% выручки приходится на страны Европы, у "Северстали" - 34%, Evraz - 7%, "Магнитогорского металлургического комбината" - также 7%. "Металлоинвест" в 2021 году отгрузил в Европу более 30% от общего объема железорудной продукции.