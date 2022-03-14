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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:41

Korean Airlines отменила рейсы Владивосток-Сеул

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Южнокорейский авиаперевозчик Korean Airlines приостановил выполнение рейсов Владивосток-Сеул, сообщил "Интерфаксу" в понедельник представитель пресс-службы АО "Международный аэропорт Владивосток".

"Авиакомпания Korean Airlines отменила рейсы (из Владивостока в Сеул - ИФ), Air Busan, по данным на понедельник, пока не отменяет", - пояснил собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что возможны дальнейшие изменения.

На прошлой неделе глава Агентства международного сотрудничества Приморского края Алексей Старичков сообщал, что полеты из международного аэропорта Владивосток в Сеул выполняют Korean Airlines и Air Busan, каждая - раз в две недели.

Южнокорейский лоукостер Air Busan 5 февраля начал регулярные полеты между Владивостоком и Сеулом. Крупнейшая авиакомпания Южной Кореи Korean Air в конце января возобновила регулярные рейсы по маршруту Сеул- Владивосток- Сеул.

Korean Airlines Air Busan Россия Украина Владивосток Сеул Южная Корея

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