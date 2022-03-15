Korean Air приостановила полеты в Москву и Владивосток

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Южнокорейская авиакомпания Korean Air временно приостанавливает свои рейсы в российские города, сообщает CNN.

Как подтвердили телеканалу в авиакомпании, Korean Air временно приостановит все пассажирские и грузовые перевозки в Москву и Владивосток до конца апреля.

Отмечается, что грузовые рейсы, предполагающие остановку в Москве, также будут отменены.

Korean Air заявила, что также перенаправит маршруты своих рейсов, чтобы избежать российского воздушного пространства в связи с "эксплуатационные проблемами и проблемами безопасности".

Самолеты из Сеула в Европу будут летать через Китай, Казахстан и Турцию, что увеличит время полета почти на три часа.

Рейсы из восточных районов Северной Америки в Сеул также будут перенаправлены через Аляску и Тихий океан. Таким образом длительность некоторых полетов увеличится почти на два часа.