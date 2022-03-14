Военные РФ передали ДНР и ЛНР украинские трофеи

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Трофейная техника и вооружение украинской армии, украинских националистических батальонов и батальонов территориальной обороны, которая была брошена, хранилась на складах и была выведена из строя в ходе специальной военной операции, передается Вооруженными силами (ВС) РФ подразделениям Народной милиции Луганской и Донецкой народных республик.

Об этом сказано в сообщении, размещенном на сайте министерства обороны РФ в понедельник.

"Техника и вооружение как советского производства, так и поставляемая западными странами, после проверки ее технического состояния и восстановления передается подразделениям народных республик", - заявили в министерстве.

"В ходе проведения специальной военной операции подразделениями Вооруженных сил Российской Федерации было захвачено большое количество трофейной военной техники Вооруженных сил Украины. Переданная трофейная техника и вооружение будут использованы для освобождения территории народных республик", - информирует министерство обороны РФ.

11 марта министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что трофейное украинское оружие - бронетехника и противотанковые комплексы - будет передано силам ДНР и ЛНР.

На фоне поставок западного оружия Украине Шойгу предложил поставить ДНР и ЛНР также средства противовоздушной обороны. "У нас есть предложение - для обеспечения более высокой боеспособности милиции ЛНР и ДНР передать им на вооружение средства противовоздушной обороны, в частности ПЗРК, и противотанковые ракетные комплексы", - сказал Шойгу на совещании президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности РФ.

По словам Шойгу, этот шаг необходим "на фоне того, что идут абсолютно бесконтрольные поставки вооружения, разного вооружения на Украину со всех сторон". "По-моему, уже там никто не считает, кому, куда, сколько распределяется, об этом сегодня было не раз сказано", - сказал Шойгу о поставках западными странами оружия на Украину. "У нас скопилось большое количество оружия, украинского оружия: это танки, бронемашины и все виды стрелкового оружия, достаточно много, артиллерия. Помимо этого, много комплексов Javelin и Stinger. Предлагается это также передать Луганской и Донецкой республикам, милиции, для того чтобы они могли более эффективно осуществлять оборону своих республик", - сказал тогда министр обороны РФ.

Путин поддержал предложение передать военным ДНР и ЛНР изъятое на Украине оружие западного производства.