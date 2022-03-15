В ДНР заявили, что справятся с освобождением территории без иностранных добровольцев

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что поступают массовые обращения от иностранных добровольцев, но республика справится с освобождением территории своими силами и при поддержке российской армии.

"Большое количество добровольцев. Мы систематизируем эти обращения, но у нас на данный момент есть все возможности своими силами, при огневой поддержке Вооруженных сил Российской Федерации справляться с тем, чтобы продвигаться по освобождению территории Донецкой народной республики", - сказал Пушилин журналистам во вторник.

Ранее российские военные заявили, что трофейное украинское оружие - бронетехника и противотанковые комплексы - было передано силам Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Между тем, как сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), в результате артобстрела во вторник подконтрольного ЛНР поселка Фрунзе погиб один мирный житель.

Согласно сообщению, в результате разрушен жилой дом. Еще один дом, хлебоприемный пункт и зернохранилище получили повреждения.