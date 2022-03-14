В Минобороны РФ заявили о полном контроле над Мелитополем и Херсоном

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Украинские города Мелитополь и Херсон находятся под полным контролем российской стороны, гуманитарные грузы от киевских властей там не требуются, заявил начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ Михаил Мизинцев.

"Еще раз сообщаем, что указанные города (Мелитополь и Херсон - ИФ) находятся под нашим полным контролем, их население продолжает жить мирной жизнью и обеспечено Российской Федерацией всем необходимым", - сказал Мизинцев на брифинге в понедельник.

По его словам, "проблем в оказании помощи жителям данных населенных пунктов нет".

"Сегодня в результате эффективных действий формированиями Донецкой народной республики при поддержке подразделений Вооруженных Сил России точечно уничтожены практически все огневые точки, оборудованные неонацистами в пригородных районах Мариуполя. Маневренными действиями подразделений специального назначения ликвидированы основные силы неонацистов на позициях в жилых кварталах по периметру города", - сказал Мизинцев.

При этом он заявил, что "успешная операция по разблокированию города позволила сегодня с 15 часов открыть гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей и приступить к массовой эвакуации населения, которое длительное время находилось в заложниках у неонацистов".

Кроме того, Россия в понедельник вновь открыла гуманитарные коридоры на киевском, черниговском, сумском и харьковском направлениях с объявлением "режима тишины".

"Выход по ним мирных жителей и иностранных граждан предусмотрен как в Российскую Федерацию, так и в западном направлении через контролируемые официальным Киевом территории", - сказал он.

"Введенные "режимы тишины" со стороны Вооруженных Сил России неукоснительно соблюдаются", - заявил Мизинцев. По его словам, в понедельник из десяти предлагаемых Россией маршрутов украинские власти согласовали только три. "В очередной раз ни одного гуманитарного коридора в Российскую Федерацию", - сказал Мизинцев.

"Россия согласилась на предложенные Киевом 11 дополнительных гуманитарных коридоров на Киевском, Запорожском, Мариупольском, Луганском и Донецком направлениях", - заявил он.

"При этом поток беженцев через западную границу Украины продолжает расти. Люди под давлением киевской власти вынуждены уходить в Польшу, Венгрию, Словакию и Румынию", - сказал Мизинцев.

"Только за прошедшие сутки без участия официального Киева из опасных районов Украины, а также Луганской и Донецкой народных республик эвакуированы 8 575 человек, из них 1 292 ребенка, а всего с начала проведения специальной военной операции уже 248 993 человека, из них 54 481 ребенок", - сказал Мизинцев на брифинге в понедельник.

По данным Мизинцева, за прошедшие двое суток удалось обеспечить гуманитарные коридоры и эвакуировать в житомирском, луганском и донецком направлениях 21 345 граждан, следующих на автобусах и личных автомобилях из различных населенных пунктов.

Выехать из Украины в Россию и Белоруссию, а не в западные страны, за минувшие сутки изъявили желание более 12 200 человек, сообщил Мизинцев.