Российские военные передали гуманитарную помощь жителям Херсона

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Очередную передачу гуманитарной помощи мирному населению организовали российские военнослужащие, задействованные в специальной военной операции на Украине, сообщает министерство обороны РФ в среду.

"Более тысячи жителей города Херсон получили продукты первой необходимости, доставленные в Херсонскую область из Российской Федерации", - сказано в сообщении.

В первую очередь помощь получали пенсионеры, инвалиды и женщины с детьми.

"Помимо хлеба, круп, сахара и консервов всем пришедшим к областной администрации людям выдавали растительное масло, пастеризованное молоко. Семьям с маленькими детьми передавалось детское питание и сладости", - информирует военное ведомство.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее сообщил, что российские военные в ходе спецоперации активно помогают населению Луганской и Донецкой народных республик, Украины налаживать мирную жизнь.

"Активно оказываем гуманитарную помощь населению ЛНР, ДНР и, безусловно, - Украины. Уже проведены 684 гуманитарные акции. В 210 населенных пунктов доставлено 6079 тонн грузов", - сообщил Шойгу на брифинге во вторник.

В Минобороны России на базе Национального центра управления обороной РФ создан межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию, который работает в круглосуточном режиме. В его состав включены уполномоченные представители всех федеральных органов исполнительной власти, государственных корпораций и организаций, а также субъектов РФ.