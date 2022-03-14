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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:49

Турчак предложил привлекать исполнителей санкций к уголовной ответственности

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак сообщил, что скоро будут готовы поправки о введении уголовной ответственности для тех, кто исполняет антироссийские санкции внутри России. Его цитирует пресс-служба партии.

"Предлагаем установить жесткую, в том числе уголовную ответственность таких субъектов, их руководителей за следование и исполнение санкций Запада, - сказал единоросс. - Факты следования иностранным санкциям внутри страны являются косвенным свидетельством их поддержки".

Турчак отметил, что "на фоне западной санкционной истерии фиксируются случаи, когда российские компании, в том числе компании с государственным участием, отказываются от работы с санкционными банками и предприятиями под предлогом, что они сами рискуют попасть под санкции".

Это "фактически прямое пособничество ухудшению экономической ситуации", считает он.

Андрей Турчак Единая Россия Совет Федерации

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