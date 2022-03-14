Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:49

Беглов обещал не допустить произвола при уходе иностранного бизнеса из Петербурга

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Власти Петербурга не допустят произвола в отношении работников иностранных компаний, которые решили уйти из России, заявил губернатор города Александр Беглов в еженедельном радиообращении.

Он пообещал, что чиновники обсудят с каждым иностранным работодателем его намерения.

"Поддержим тех, кто готов остаться. Проведем переговоры с теми, кто временно приостановил работу. Твердо решившим уйти предложим расстаться цивилизованно. Произвола в отношении петербуржцев мы не допустим", - сказал он в эфире "Радио России - Петербург".

Чиновники ведут мониторинг крупнейших и системообразующих предприятий города, чтобы выявлять риски, добавил он.

По его оценке, ситуация на рынке труда спокойная. В городе зарегистрировано 17 тысяч безработных. Предложено более 25 тысяч вакансий. Беглов напомнил, что в Петербурге создан центр кадровой мобильности, который будет заранее подбирать варианты работы, обеспечивать временное трудоустройство, предоставлять программы обучения и переподготовки.

Правительство Петербурга поддержит деньгами и заказами предприятия, попавшие под новые санкции, пообещал губернатор.

"Наш город и страна находятся под большим давлением. Многое будет зависеть от слаженности и решительности наших действий. У нас хороший опыт управления городом в трудных обстоятельствах. Мы накопили его во время борьбы с ковидом. Но сегодня необходимо действовать еще быстрей и энергичней (...) Сейчас нет времени на раскачку. Петербуржцам важны конкретные и максимально оперативные мероприятия по обеспечению экономической и социальной стабильности", - сказал Беглов.

Город профинансирует создание новых производств по наиболее дефицитным позициям. Для этого будут выданы льготные кредиты через Фонд развития промышленности и Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса. Их капиталы будут увеличены на 2 млрд рублей и 1 млрд рублей соответственно, сообщил Беглов.

Беглов отметил, что нагрузка на малый бизнес снизится "до минимума". Город вводит отсрочку по налоговым и арендным платежам, долгам за тепло, воду, электричество. Вводится мораторий на плановые проверки, городские помещения, по которым истек срок аренды, остаются в пользовании, сказал губернатор.

Петербург Александр Беглов

Новости по теме

Новости

Российским компаниям разрешили отклониться от проектов годовой добычи ископаемых

Лефортовский суд арестовал обвиняемого в госизмене

Постпреды стран ЕС согласовали четвертый пакет санкций против РФ

Постпреды стран ЕС согласовали четвертый пакет санкций против РФ

Минпромторг согласился отложить тестирование маркировки новых видов товаров

Желдороги Финляндии прекратят прием грузов от российских компаний

Что произошло за день: понедельник, 14 марта

Минск получил у Москвы рассрочку для платежей по кредитам

Минфин направил поручение для выплаты купонов по евробондам на $117,2 млн

Минфин направил поручение для выплаты купонов по евробондам на $117,2 млн

Турчак предложил привлекать исполнителей санкций к уголовной ответственности

Яндекс.Музыка и VK Музыка перестали добавлять новинки ряда зарубежных лейблов

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код