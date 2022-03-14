Беглов обещал не допустить произвола при уходе иностранного бизнеса из Петербурга

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Власти Петербурга не допустят произвола в отношении работников иностранных компаний, которые решили уйти из России, заявил губернатор города Александр Беглов в еженедельном радиообращении.

Он пообещал, что чиновники обсудят с каждым иностранным работодателем его намерения.

"Поддержим тех, кто готов остаться. Проведем переговоры с теми, кто временно приостановил работу. Твердо решившим уйти предложим расстаться цивилизованно. Произвола в отношении петербуржцев мы не допустим", - сказал он в эфире "Радио России - Петербург".

Чиновники ведут мониторинг крупнейших и системообразующих предприятий города, чтобы выявлять риски, добавил он.

По его оценке, ситуация на рынке труда спокойная. В городе зарегистрировано 17 тысяч безработных. Предложено более 25 тысяч вакансий. Беглов напомнил, что в Петербурге создан центр кадровой мобильности, который будет заранее подбирать варианты работы, обеспечивать временное трудоустройство, предоставлять программы обучения и переподготовки.

Правительство Петербурга поддержит деньгами и заказами предприятия, попавшие под новые санкции, пообещал губернатор.

"Наш город и страна находятся под большим давлением. Многое будет зависеть от слаженности и решительности наших действий. У нас хороший опыт управления городом в трудных обстоятельствах. Мы накопили его во время борьбы с ковидом. Но сегодня необходимо действовать еще быстрей и энергичней (...) Сейчас нет времени на раскачку. Петербуржцам важны конкретные и максимально оперативные мероприятия по обеспечению экономической и социальной стабильности", - сказал Беглов.

Город профинансирует создание новых производств по наиболее дефицитным позициям. Для этого будут выданы льготные кредиты через Фонд развития промышленности и Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса. Их капиталы будут увеличены на 2 млрд рублей и 1 млрд рублей соответственно, сообщил Беглов.

Беглов отметил, что нагрузка на малый бизнес снизится "до минимума". Город вводит отсрочку по налоговым и арендным платежам, долгам за тепло, воду, электричество. Вводится мораторий на плановые проверки, городские помещения, по которым истек срок аренды, остаются в пользовании, сказал губернатор.