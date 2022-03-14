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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:46

В прямом эфире программы "Время" произошел инцидент с посторонней в кадре

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Первый канал проводит служебную проверку инцидента с посторонней, которая оказалась в кадре во время прямого эфира программы "Время".

"В прямом эфире программы "Время" действительно случился инцидент с посторонней в кадре, ведётся служебная проверка", - говорится в сообщении пресс-службы канала.

Ранее в интернете появились видео эфира новостной программы "Время" на Первом канале. Во время эфира в кадр с ведущей программы Екатериной Андреевой выбежала девушка с плакатом с пацифистскими лозунгами.

Первый канал Время

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