Что случилось этой ночью: вторник, 15 марта

Инцидент в прямом эфире программы "Время", арест Лефортовским судом обвиняемого в госизмене, временный запрет Правительства РФ на вывоз зерна и сахара

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В прямом эфире программы "Время" произошел инцидент с посторонней в кадре. Во время выпуска новостей девушка с плакатом с пацифистскими лозунгами вышла и остановилась за спиной ведущей программы Екатерины Андреевой.

- Лефортовский суд арестовал обвиняемого в госизмене. Это решение было принято 2 марта на закрытом заседании, так как материалы дела засекречены. Подробностей обвинения в суде не уточнили.

- Мишустин подписал постановление о запрете на вывоз зерна в ЕАЭС и сахара за пределы союза. Ограничения по зерну будут действовать до 30 июня, по сахару - до 31 августа 2022 года. Запрет по зерновым распространяется на пшеницу и меслин, рожь, ячмень и кукурузу.

- Постпреды стран ЕС согласовали четвертый пакет санкций против РФ. Ограничения нацелены на физических и юридических лиц, которые, по мнению ЕС, имеют отношение к военной операции на Украине, а также на несколько секторов российской экономики.

- США ввели санкции в отношении 11 физлиц в оборонном секторе России. Ограничения коснутся Алексея Криворучко, Тимура Иванова, Юнус-Бека Евкурова, Дмитрия Булгакова, Юрия Садовенко, Николая Панкова, Руслана Цаликова, Геннадия Жидко, Виктора Золотова, Дмитрия Шугаева и Александра Михеева.