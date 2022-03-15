Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:25

Что случилось этой ночью: вторник, 15 марта

Инцидент в прямом эфире программы "Время", арест Лефортовским судом обвиняемого в госизмене, временный запрет Правительства РФ на вывоз зерна и сахара

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В прямом эфире программы "Время" произошел инцидент с посторонней в кадре. Во время выпуска новостей девушка с плакатом с пацифистскими лозунгами вышла и остановилась за спиной ведущей программы Екатерины Андреевой.

- Лефортовский суд арестовал обвиняемого в госизмене. Это решение было принято 2 марта на закрытом заседании, так как материалы дела засекречены. Подробностей обвинения в суде не уточнили.

- Мишустин подписал постановление о запрете на вывоз зерна в ЕАЭС и сахара за пределы союза. Ограничения по зерну будут действовать до 30 июня, по сахару - до 31 августа 2022 года. Запрет по зерновым распространяется на пшеницу и меслин, рожь, ячмень и кукурузу.

- Постпреды стран ЕС согласовали четвертый пакет санкций против РФ. Ограничения нацелены на физических и юридических лиц, которые, по мнению ЕС, имеют отношение к военной операции на Украине, а также на несколько секторов российской экономики.

- США ввели санкции в отношении 11 физлиц в оборонном секторе России. Ограничения коснутся Алексея Криворучко, Тимура Иванова, Юнус-Бека Евкурова, Дмитрия Булгакова, Юрия Садовенко, Николая Панкова, Руслана Цаликова, Геннадия Жидко, Виктора Золотова, Дмитрия Шугаева и Александра Михеева.

Новости по теме

Новости

Brent подешевела до $101,93 за баррель

Япония приложит усилия по снижению зависимости от поставок энергоносителей из России

Всемирный банк объявил о выделении дополнительной помощи Украине

Всемирный банк объявил о выделении дополнительной помощи Украине

Суд санкционировал арест племянника Назарбаева сроком на два месяца

Пандемия коронавируса

В Китае зафиксировали новый всплеск распространения коронавирусной инфекции

В Китае зафиксировали новый всплеск распространения коронавирусной инфекции
Военная операция на Украине

Посол РФ в Вашингтоне заявил об однобокости освещения в западных СМИ событий на Украине

Военная операция на Украине

Китай призвал Запад отказаться от искажения позиции КНР по украинскому вопросу

Китай призвал Запад отказаться от искажения позиции КНР по украинскому вопросу

Япония ввела санкции в отношении 17 граждан России

Зеленский анонсировал налоговую реформу на Украине

США ввели санкции в отношении 11 физлиц в оборонном секторе России

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код