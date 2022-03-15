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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:15

СВПД будет в центре внимания на переговорах глав МИД РФ и Ирана

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Главы МИД РФ и Ирана Сергей Лавров и Хоссейн Амир Абдоллахиан на предстоящих переговорах в Москве во вторник особое внимание уделят ситуации вокруг иранской ядерной сделки, сообщили в МИД России.

"Министры уделят особое внимание ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе в контексте вышедшего на финишную прямую переговорного процесса в Вене", - говорилось в комментарии, опубликованном в понедельник на сайте российского внешнеполитического ведомства.

На встрече "будет затронута текущая ситуация на Украине в контексте специальной военной операции Вооруженных сил Российской Федерации", отметили на Смоленской площади.

"Намерены и далее расширять взаимовыгодные связи с Ираном в интересах региональной стабильности и международной безопасности. Рассчитываем на укрепление позитивных тенденций во всех сферах российско-иранского взаимодействия. Враждебные шаги стран Запада в части введения против нашей страны незаконных ограничительных мер не воспрепятствуют сохранению у России настроя на поступательное укрепление всего комплекса многопланового партнерства с ИРИ", - подчеркнули в МИД РФ.

Вместе с тем, как говорится в сообщении, на предстоящей встрече "главы внешнеполитических ведомств "сверят часы" по другим актуальным региональным сюжетам, включая обстановку на Каспии, в Афганистане, Закавказье, зоне Персидского залива, Йемене, а также ближневосточное урегулирование".

"По сирийскому урегулированию принципиальная позиция Москвы и Тегерана заключается в поддержке безусловного уважения суверенитета, единства и территориальной целостности САР, законного права сирийцев самостоятельно определять будущее своей страны. Стороны придают важное значение эффективному взаимодействию в рамках Астанинского формата", - заявили в МИД РФ.

Ранее глава МИД Ирана в ходе телефонного разговора с Лавровым заявил, что Тегеран выступает против политики санкций. Иранский министр отметил, что "сотрудничество Ирана с любой страной, в том числе Россией, не должно быть затронуто атмосферой санкций".

Россия Иран Сергей Лавров Хосейн Амир Абдоллихиан

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