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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:04

Иран выразил надежду, что "атмосфера санкций" не затронет сотрудничество с Москвой

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан в ходе телефонного разговора со своим российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что Тегеран выступает против политики санкций, сообщает агентство "Мехр" со ссылкой на иранское внешнеполитическое ведомство.

По данным агентства, иранский министр отметил, что "сотрудничество Ирана с любой страной, в том числе Россией, не должно быть затронуто атмосферой санкций".

"Мехр" со ссылкой на МИД Ирана также указывает, что министры обсудили переговоры по соглашению о иранской ядерной сделке, которые проходят в Вене.

Амир Абдоллахиан заявил, что Иран "всерьез работает над тем, чтобы достичь хорошего и прочного соглашения в Вене".

"Пока удалось достигнуть хорошего прогресса, но несмотря на это, некоторые проблемы по-прежнему не удалось решить в Вене, они требуют политического решения со стороны Запада", - приводит агентство слова главы МИД Ирана.

Телефонный разговор главы МИД РФ Сергея Лаврова с иранским коллегой Хоссейном Амир Абдоллахианом состоялся в понедельник по инициативе иранской стороны. По информации российского МИДа, состоялся обмен мнениями по ряду актуальных вопросов региональной и международной повестки дня, "включая сирийское урегулирование и ситуацию на Украине".

Иран СВПД Россия Хоссейн Амир Абдоллахиан Сергей Лавров

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