Wildberries в РФ второй день работает с перебоями

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Пользователи Wildberries, крупнейшего в РФ онлайн-ритейлера, второй день жалуются на перебои в работе площадки, в частности, - на то, что невозможно оформить заказ через приложение, авторизоваться в приложении и на сайте.

В компании сообщили, что к вечеру понедельника ее IT-специалисты устранили более 70% ошибок в работе сайта и приложений.

К 15 марта количество ошибок в работе приложений и сайта Wildberries снизилось в четыре раза по сравнению с 14 марта, сообщил онлайн-ритейлер во вторник со ссылкой на данные Downdetector.

"Каких-либо новых ошибок не возникло: IТ-специалисты оперативно устраняют последствия вчерашнего инцидента", - говорится в сообщении.

В мобильных приложениях Wildberries на iOS и Android покупателям доступен основной функционал по оформлению и оплате заказов, отображению текущего статуса заказа. Пункты выдачи заказов продолжают работать в стандартном режиме, покупатели получают заказы.

"Персональная и финансовая информация наших пользователей не пострадала: данные банковских карт надежно защищены в соответствии со стандартом Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS), который разработан ведущими международными игроками в сфере платежных систем", - говорится в сообщении Wildberries.