Путин еще не определился с членством России в Совете Европы

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин пока не сформулировал окончательную позицию по вопросу членства России в Совете Европы, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"До сих пор не было никаких заявлений президента на этот счет. Когда позиция будет окончательно сформулирована, тем более, что положение дел с Советом Европы весьма очевидно, президент сообщит об этом. Или мы сообщим вам точку зрения президента", - пообещал он.

15 марта вечером депутаты ПАСЕ проведут голосование по вопросу членства России в Совете Европы. Этот вопрос поднял Комитет министров СЕ. Речь идет о возможном "использовании статья 8 устава СЕ"..., которая дает возможность исключать страну из организации, говорилось в сообщении пресс-службы ПАСЕ.

Статья 8 предусматривает, что в определенных ситуациях Комитет министров может предложить той или иной стране добровольно выйти из СЕ. Если страна не соглашается на это, то комитет министров может распорядиться о прекращении ее членства в организации. Таким образом, ПАСЕ в преддверии таких возможных шагов выразит мнение по вопросу о дальнейшем членстве России.

В конце февраля Комитет министров Совета Европы приостановил членство России в организации в связи с событиями на Украине. 10 марта российский МИД объявил, что Россия не намерена больше участвовать в деятельности Совета Европы, так как недружественные страны Евросоюза и НАТО разрушают организацию. Комментируя возможный выход страны из Совета Европы, Песков тогда подчеркивал, что это будет означать выход из всех структур СЕ.