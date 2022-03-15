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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:20

Путин еще не определился с членством России в Совете Европы

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин пока не сформулировал окончательную позицию по вопросу членства России в Совете Европы, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"До сих пор не было никаких заявлений президента на этот счет. Когда позиция будет окончательно сформулирована, тем более, что положение дел с Советом Европы весьма очевидно, президент сообщит об этом. Или мы сообщим вам точку зрения президента", - пообещал он.

15 марта вечером депутаты ПАСЕ проведут голосование по вопросу членства России в Совете Европы. Этот вопрос поднял Комитет министров СЕ. Речь идет о возможном "использовании статья 8 устава СЕ"..., которая дает возможность исключать страну из организации, говорилось в сообщении пресс-службы ПАСЕ.

Статья 8 предусматривает, что в определенных ситуациях Комитет министров может предложить той или иной стране добровольно выйти из СЕ. Если страна не соглашается на это, то комитет министров может распорядиться о прекращении ее членства в организации. Таким образом, ПАСЕ в преддверии таких возможных шагов выразит мнение по вопросу о дальнейшем членстве России.

В конце февраля Комитет министров Совета Европы приостановил членство России в организации в связи с событиями на Украине. 10 марта российский МИД объявил, что Россия не намерена больше участвовать в деятельности Совета Европы, так как недружественные страны Евросоюза и НАТО разрушают организацию. Комментируя возможный выход страны из Совета Европы, Песков тогда подчеркивал, что это будет означать выход из всех структур СЕ.

Владимр Путин Совет Европы ЕСПЧ ПАСЕ МИД Дмитрий Песков Украина

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