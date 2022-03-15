"УАЗ" приостановил сборку автомобилей на первые два дня текущей рабочей недели

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - ООО "Ульяновский автомобильный завод" ("УАЗ", основной актив ПАО "Соллерс Авто" Вадима Швецова) на 14-15 марта приостановил сборку автомобилей для проведения внеплановой инвентаризации, сообщил "Интерфаксу" руководитель департамента общественных связей компании Константин Сазонов.

"В связи с изменением логистических потоков ООО "УАЗ" актуализирует план производства. Для обеспечения работы предприятия 14-15 марта проводится внеплановая инвентаризация, которая потребует приостановки некоторых производственных участков. С завтрашнего дня работа возобновится в обычном режиме. Все социальные гарантии работникам выполняются в полном объеме", - сказал Сазонов.

Он отметил, что большинство производственных участков "УАЗа" работают в обычном режиме, в кратковременный простой с сохранением оплаты труда выведена лишь часть персонала.

"УАЗ" - основной актив группы "Соллерс Авто". Группа также имеет в РФ совместные предприятия c Ford (ООО "Соллерс Форд", Елабуга), Mazda ("ООО Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус", Владивосток) и Isuzu (ООО "Исузу Соллерс", Ульяновск). В группу также входит промплощадка "ЗМЗ" в Нижегородской области.