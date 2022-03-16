"УАЗ" возобновил сборку автомобилей после двухдневной остановки конвейера

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - ООО "Ульяновский автомобильный завод" ("УАЗ", основной актив ПАО "Соллерс Авто" Вадима Швецова) в среду возобновил сборку автомобилей, которую приостанавливал 14-15 марта, сообщил "Интерфаксу" руководитель департамента общественных связей Константин Сазонов.

"Завод работает в обычном режиме", - сказал он.

Как сообщалось, "УАЗ" приостанавливал сборку автомобилей для проведения внеплановой инвентаризации. При этом большинство производственных участков "УАЗа" работали в обычном режиме, в кратковременный простой с сохранением оплаты труда выводилась лишь часть персонала.

"УАЗ" - основной актив группы "Соллерс Авто". Группа также имеет в РФ совместные предприятия c Ford (ООО "Соллерс Форд", Елабуга), Mazda ("ООО Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус", Владивосток) и Isuzu (ООО "Исузу Соллерс", Ульяновск). В группу также входит промплощадка "ЗМЗ" в Нижегородской области.