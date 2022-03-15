Закон о поддержке IT-отрасли в условиях санкций примут в ближайшее время

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Меры поддержки отечественной IT-отрасли в условиях санкций будут законодательно закреплены в ближайшее время, сообщил замглавы Минцифры РФ Максим Паршин.

"Сейчас проект закона, который реализует эти нормы указа, находится в процессе разработки. (...) Закон будет принят в экстренном режиме в ближайшее время – я думаю, в ближайшие недели или даже дни", - сказал Паршин на пресс-конференции во вторник.

По словам Паршина, планируется распространить меры поддержки на индивидуальных предпринимателей в IT-сфере.

"В соответствии с этими запросами (отрасли - ИФ) мы также планируем еще дополнительно снижать ограничения для тех компаний, которые могли бы претендовать на эти льготы, например, расширение мер поддержки не только на компании и юридические лица, но и на индивидуальных предпринимателей", - добавил замминистра.

Паршин уточнил, что существенно будут усилены точечные меры поддержки компаний, связанные с предоставлением льготных кредитов под 3% на текущую деятельность и на новые разработки. Для IT-специалистов, работающих в аккредитованных компаниях, предусмотрена льготная ипотека под 5% годовых.

"Эти все нормы в указе. Сейчас мы прорабатываем соответствующие акты правительства, которые сделают это реальностью в ближайшее время", - заключил он.

2 марта премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что в рамках нового пакета мер поддержки все IT-компании на три года освободят от налога на прибыль и проверок, а их сотрудники получат отсрочку от призыва. Кроме того, разработчикам мобильных приложений и организациям, занимающимся реализацией, установкой и тестированием отечественных решений, предоставят налоговые преференции. Также IT-компании смогут получить льготные кредиты по ставке, не превышающей 3%, а их сотрудники – оформить льготную ипотеку.

Кроме того, в Минцифры заявляли, что ведут большую работу с отраслью по формированию дополнительных и точечных мер поддержки конкретных сегментов IT-индустрии.