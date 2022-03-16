Минцифры предложило направить 17,2 млрд рублей на поддержку IT-компаний в 2022 году

Средства предлагается выделить из Резервного фонда

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Минцифры предлагает направить 17,2 млрд рублей из Резервного фонда на поддержку компаний IT-отрасли в условиях санкций. Средства в виде грантов будут распределять фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (фонд Бортника), фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий (фонд "Сколково") и Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ), следует из трех проектов постановлений правительства, опубликованных на портале правовых актов.

Дополнительная субсидия, выделяемая фонду Бортника в 2022 году на поддержку проектов малых предприятий в сфере цифровых решений, составит 4,2 млрд рублей, указывается в пояснительной записке к первому документу. Увеличение объемов финансирования и уточнение критериев конкурсного отбора позволит запустить новые меры поддержки, "направленные на ускорение импортозамещения и снижение рисков негативных последствий ограничительных мер, в том числе поддержку разработчиков открытых библиотек в целях стимулирования развития российского открытого кода в ситуации ограничения доступа к зарубежным разработкам и сервисам хранения кода", - говорится в документе. Также планируется стимулировать спрос на российские цифровые решения за счет выделения грантов на внедрение российского ПО на малых предприятиях.

В свою очередь, фонд "Сколково" получит дополнительные 1,2 млрд рублей на "нивелирование последствий ограничительных мер в отношении Российской Федерации, предпринятых зарубежными государствами". Как указывается в пояснительной записке, "в условиях нарастающего санкционного давления у получателей грантов возникают проблемы с выделением средств софинансирования, с поставками оборудования для пилотных проектов, а также соблюдением иных значимых условий заключенных соглашений". В связи с этим возникают критические риски для достижения целей пилотных проектов и создаются условия для оттока за рубеж квалифицированных специалистов, отмечают в Минцифры. Среди проблем, с которыми столкнулись разработчики - кассовые разрывы, сложности в привлечении финансовых ресурсов, нарушения цепочек поставок, изменения кадрового состава пилотных проектов и общий рост цен на нефинансовые активы. Для решения этих проблем в министерстве предлагают увеличить максимальную долю софинансирования проектов со стороны государства с 50% до 80%, а максимальный размер гранта увеличить с нынешних 120 млн рублей до 300 млн рублей.

Аналогичные изменения предлагается внести и в грантовые программы РФРИТ (фонд получит 10,8 млрд рублей). Максимальный объем участия государства в проекте также планируется увеличить до 80%, максимальный объем грантов вырастет с 300 млн рублей до 500 млн рублей. При этом для отдельных "особо значимых проектов по разработке перспективных отечественных решений в области информационных технологий", максимальный размер гранта может быть увеличен до 6 млрд рублей. Их выделение будет согласовываться с оперативным штабом Минцифры по мониторингу состояния российских организаций отрасли информационных технологий в целях обеспечения их устойчивого функционирования в связи с введением иностранными государствами, международными и иностранными организациями ограничительных мер.

Ранее замглавы Минцифры Максим Паршин сообщил, что меры поддержки отечественной IT-отрасли в условиях санкций, предусмотренные указом президента, будут законодательно закреплены в ближайшее время.