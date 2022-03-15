Мужчину будут судить за выстрел из огнемета в офис депутата в Архангельске

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - 42-летнего гражданина Киргизии будут судить за покушение на убийство в 2005 году депутата Приморского района Архангельска, предпринимателя Алексея Пеункова, сообщили в СК. По версии следствия, обвиняемый выстрелил в окно офиса Пеункова из огнемета. Люди в офисе чудом не погибли.

В пресс-релизе СК обвиняемый назван жителем Карелии, в областной прокуратуре его назвали жителем Новосибирска и гражданином Киргизии.

По версии следствия, вечером 4 октября 2005 года он выстрелил из реактивного пехотного огнемета "РПО-А" в оконный проем офисного помещения на улице Дачной в Архангельске. Находившиеся до этого в помещении Пеунков и еще пять человек незадолго до этого перешли в другое помещение, отгороженное от пострадавшего несущей кирпичной стеной. Они не погибли.

В прокуратуре добавили, что незадолго до покушения подозреваемого посредник привез в Архангельск из Карелии, обеспечил деньгами и связал с другими участниками преступления.

На допросах обвиняемый и его предполагаемый пособник признали вину. Они объяснили, что им заказали убийство Пеункова люди, которым он мешал вести бизнес по личным мотивам. Первоначально его собирались взорвать самодельной бомбой с дистанционным управлением, заложив ее при входе в офис его бизнес-партнеров. Затем они решили все же использовать огнемет, отметили в СК.

Через какое-то время после покушения Пеунков получил срок за организацию убийств двух предпринимателей, а также за организацию и участие в преступном сообществе с целью совершения тяжких преступлений, направленных на монополизацию рынка строительного песка.

Обвиняемому в покушении с огнеметом вменили ч.3 ст.30, пп. "а, е" ч.2 ст. 105 УК (покушение на убийство шести лиц, совершенное общеопасным способом), поскольку в момент преступления в офисе находились и другие лица.

Дело направлено в Ломоносовский суд Архангельска. Дело предполагаемого посредника ушло в суд в январе 2022 года.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе областного главка СК, сейчас предполагаемый исполнитель заказа отбывает наказание за другие преступления, включая убийство по найму.