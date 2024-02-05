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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:36

Арестован подозреваемый по делу о покушении на депутата в Архангельске в 2005 году

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Ломоносовский суд Архангельска арестовал одного из из предполагаемых организаторов покушения на предпринимателя и депутата Алексея Пеункова, которое было совершено в областном центре в 2005 году, сообщили в управлении СК по региону.

Подозреваемый - 49-летний житель Брянской области - был задержан 3 февраля в международном аэропорту в Москве. Ему предъявили обвинение в организации покушения на убийство шести человек, совершенного общеопасным способом (ч.3 ст.33, ч.3 ст.30, пп. "а, е" ч.2 ст. 105 УК). Ранее он скрывался от следствия и был объявлен в розыск.

Следствие считает арестованного одним из организаторов покушения на Пеункова. В соответствии с подготовленным планом, 4 октября 2005 года исполнитель покушения выстрелил в окно офиса на улице Дачной из реактивного пехотного огнемета "РПО-А". Он полагал, что Пеунков в тот момент находился в этом помещении. Следствие отмечает, что никто не пострадал, так как Пеунков и находившиеся с ним пять его знакомых перед выстрелом перешли в другое помещение своего офиса, отгороженное несущими стенами кирпичной кладки. Покушение долго оставалось нераскрытым.

Зампредседателя СК Александр Клаус создал межрегиональную следственную группу, которой удалось установить организаторов и непосредственных исполнителей указанного преступления, которые уже осуждены к длительному лишению свободы.

В сентябре 2022 года непосредственный исполнитель покушение был приговорен к восьми годам колонии.

Сам Пеунков тоже получил длительный срок по делу об организации убийств двух предпринимателей, создании и участии в преступном сообществе, совершавшем тяжкие преступления с целью монополизации рынка строительного песка.

Александр Клаус Архангельск Алексей Пеунков Ломоносовский суд СКР
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