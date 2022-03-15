Лавров заявил, что российско-украинские переговоры продолжаются

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Россия пытается остановить войну на Украине, российско-украинские переговоры продолжаются, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Могу заверить, что мы ровно этим и занимаемся: мы останавливаем войну, которую киевский режим на протяжении последних минимум восьми лет вел против населения Донбасса", - сказал он во вторник на пресс-конференции в Москве по итогам переговоров со своим иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном.

По его словам, "переговоры (...) сейчас продолжаются по обеспечению нейтрального военного статуса Украины, в контексте гарантий безопасности для всех участников этого процесса, в контексте демилитаризации Украины, чтобы с ее территории никаких угроз для РФ никогда не исходило, и в контексте, конечно же, прекращения политики нацификации страны".

Глава МИД Ирана сообщил, что накануне провел переговоры с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

"Вчера вечером я провел очень продолжительный разговор с министром иностранных дел Украины, и министр иностранных дел Украины попросил меня передать господину Лаврову послание о том, что Украина выступает за прекращение войны и концентрации на политическом урегулировании", - сказал Абдоллахиан.

Он подчеркнул, что Иран выступает против войны, а также против введения односторонних санкций.

Аболлахиан добавил, что Кулеба попросил передать Лаврову послание о "готовности украинской стороны к тому, чтобы продолжить переговоры для политического урегулирования, и то, что Украина выступает за прекращение войны".

В свою очередь Лавров сообщил, что глава МИД Ирана в ходе переговоров сообщил о состоявшемся телефонном разговоре с министром иностранных дел Украины, "передал пожелание Кулебы о том, что надо скорее остановить войну".