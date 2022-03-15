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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:40

В Киеве заявили, что переговоры между Украиной и Россией продолжатся 16 марта

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Переговоры между делегациями Украиной и РФ продолжатся в среду, переговорный процесс очень сложный, есть принципиальные противоречия, сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Продолжим завтра. Очень сложный и вязкий переговорный процесс. Есть принципиальные противоречия. Но, безусловно, есть место для компромисса. В перерыве работа в подгруппах будет продолжена...", - написал он в твиттере.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о продолжении российско-украинских переговоров.

"Могу заверить, что мы ровно этим и занимаемся: мы останавливаем войну, которую киевский режим на протяжении последних минимум восьми лет вел против населения Донбасса", - сказал он во вторник на пресс-конференции в Москве по итогам переговоров со своим иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном.

По его словам, "переговоры (...) сейчас продолжаются по обеспечению нейтрального военного статуса Украины, в контексте гарантий безопасности для всех участников этого процесса, в контексте демилитаризации Украины, чтобы с ее территории никаких угроз для РФ никогда не исходило, и в контексте, конечно же, прекращения политики нацификации страны".

Хроника 24 февраля – 15 марта 2022 годаВоенная операция на Украине
Россия Украина Михаил Подоляк

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