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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:59

Патрушев встретился в Грозном с Чайкой и Кадыровым

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел в Грозном рабочую встречу с полпредом президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрием Чайкой и главой Чечни Рамзаном Кадыровым, сообщил пресс-секретарь аппарата Совбеза Евгений Аношин.

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"В ходе встречи рассмотрены вопросы государственной и общественной безопасности на территории республики. Собеседники отметили значительное улучшение социально-экономического развития региона, а также обсудили меры по дальнейшему совершенствованию этой сферы", - сказал Аношин во вторник журналистам.

Перед встречей Патрушев, Чайка и Кадыров в селе Ахмат-Юрт посетили могилу первого главы Чеченской Республики Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова и почтили его память.

Николай Патрушев Разман Кадыров Юрий Чайка Чечня

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