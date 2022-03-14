В Кремле нет данных о нахождении Кадырова на Украине

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что у него нет информации о нахождении главы Чечни Рамзана Кадырова на территории Украины.

"Он (Кадыров) же, по-моему, напрямую не утверждал, что он находится (на Украине). Никаких прямых утверждений не было, поэтому прошу обращаться именно в администрацию главы республики в Чечне", - сказал Песков в понедельник журналистам.

Так он ответил на просьбу прокомментировать распространенные в соцсетях заявления Кадырова о нахождении на Украине и вопрос о том, согласовано ли это с Кремлем.

Отвечая на уточняющий вопрос, можно ли понимать, что у Кремля нет официальных данных о возможном нахождении Кадырова в районе проведения спецоперации на Украине, Песков сказал: "Нет. Таких данных нет".