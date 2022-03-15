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Пионер среди мировых юрфирм на российском рынке Baker McKenzie покидает его

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Международная юркомпания Baker McKenzie со штаб-квартирой в Чикаго уходит с российского рынка, говорится в сообщении на ее сайте. Подразделения компании в Москве и Санкт-Петербурге станут самостоятельной юридической фирмой.

Baker McKenzie открыла офис в Москве 33 года назад в 1989 году, став первой международной юридической фирмой в России, когда она еще входила в состав СССР. Сейчас в российском подразделении более 260 сотрудников, включая 130 юристов.

Действия Baker McKenzie вписываются в наметившийся в конце февраля 2022 года тренд ухода из России международных компаний, в том числе оказывающих профессиональные услуги. Ранее о временном прекращении деятельности в Москве заявила нью-йоркская Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, которая присутствовала на российском рынке с 1991 года. О сворачивании деятельности в России и закрытии московского офиса объявила и международная юрфирма Norton Rose Fulbright, штаб-квартира которой находится в США.

Несколько дней назад также стало известно о намерении уйти из России юрфирмы с американскими и британскими корнями – Bryan Cave Leighton Paisner. Команда российского офиса планирует продолжить работу в качестве самостоятельной юридической фирмы, вне структуры BCLP. Также стало известно о планах юрфирмы White&Case, которая имеет офисы более чем в трех десятках стран, закрыть свой офис в Москве и прекратить отношения с госструктурами России и Белоруссии.

Так же поступают аудиторы. Об отделении российских подразделений от международных сетей ранее уведомили представители "большой четверки": PwC, EY, KPMG и Deloitte.

Baker McKenzie

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