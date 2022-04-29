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Юридическая фирма Clifford Chance прекращает работу в России

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Британская юридическая компания Clifford Chance прекратит работать в России с 31 мая.

Ее клиенты при их согласии в течение мая могут быть переданы новой юрфирме, которую возглавит Виктория Борткевича, ныне управляющий партнер московского офиса Clifford Chance, сообщила фирма.

Ожидается, что новая юрфирма "Борткевича и партнеры" начнет работать с 1 мая. По данным ЕГРЮЛ, ООО "Борткевича и партнеры" было создана в марте 2022 года. Среди ее учредителей шесть выходцев из московского офиса Clifford Chance: сама Борткевича, Александр Аничкин, Владимир Барболин, Ян Галин, Элла Омельченко и Вадим Турцев.

При этом часть команды московского подразделения Clifford Chance продолжит работу в глобальной компании, но в других офисах. "Один из партнеров московского офиса - Торстен Зюрбе - переедет в Дюссельдорф вместе с небольшой командой юристов московского офиса. Эта команда продолжит свою антимонопольную и фармацевтическую практику и станет частью глобальной сети Clifford Chance", - говорится в сообщении.

Фирма рассматривает возможность перевода небольшой части московской команды в офисы Clifford Chance по всей Европе.

Clifford Chance - глобальная юридическая фирма с главным офисом в Лондоне, подразделение в России она открыла в 1991 году.

Clifford Chance Великобритания Москва Виктория Борткевича
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