"Мираторг" готов в 8 раз увеличить производство кормов для домашних животных

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Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - АПХ "Мираторг", один из ведущих производителей мяса в РФ, в рамках импортозамещения готов почти в 8 раз увеличить производство кормов для домашних животных.

"В прошлом году было выработано 5,5 тыс. тонн кормов, можем увеличить мощность до 47 тыс. тонн, то есть практически в восемь раз", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе холдинга.

Производство кормов для домашних животных под собственным брендом "Мираторг" начала в 2019 году в Курской области. Весь процесс контролируется "от поля до прилавка". Ассортимент включает сухие и влажные корма с добавлением мяса собственного производства. Их рецепты составлены с экспертами-нутрициологами по рекомендациям Европейской федерации индустрии производства кормов для домашних животных (FEDIAF).

"Существующие производственные мощности, сырье с собственных ферм и развитая логистика позволят оперативно нарастить производство и обеспечить поставки высококачественной продукции для домашних животных по доступной цене крупнейшим операторам розничных сетей в России" - заявили в пресс-службе "Мираторга".

АПХ "Мираторг" основан в 1995 году. В структуру холдинга входят зерновые компании, комбикормовые заводы, элеваторы, свиноводческие комплексы, мясоперерабатывающие предприятия, торговая сеть. Производство на них организовано по принципу "от поля до прилавка". Владельцами "Мираторга" являются Виктор и Александр Линники.

Как сообщал Россельхознадзор, одними из основных поставщиков кормов для домашних животных в РФ являются страны ЕС. В настоящее время служба рассматривает предложения, поступившие из Южной Америки и Юго-Восточной Азии.